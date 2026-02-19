В космическом боевике Star Wrath геймеры будут биться на собственных кораблях

Анонсирован космический экшен-экшен Star Wrath, в котором геймеры будут биться в открытом космосе на собственных кораблях.

© кадр из игры

Игрокам предстоит конструировать своё боевое судно, выбирать капитана с уникальными способностями и сражаться за ресурсы в PvP и PvE зонах. Разработчики обещают масштабную систему кастомизации кораблей с множеством различных функций. Оценить масштабы космических битв можно благодаря анонсирующему трейлеру.

Среди особенностей также выделяют продвинутую модель разрушения, благодаря которой геймеры смогут разбирать корабли противников на части. Масса корабля, типы двигателей и конфигурация модулей будут влиять на инерцию, скорость и маневренность. Поэтому к его созданию нужно будет подходить с умом.

Релиз Star Wrath ожидается в 2026 году на PC. В игре будет текстовый перевод на русский язык.