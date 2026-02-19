Предзаказы Marvel Tokon: Fighting Souls стартовали по цене от 60 долларов

Предзаказы файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls стартовали на PlayStation 5, а позднее они должны открыться на PC в Steam и Epic Games Store. Игрокам предлагается три издания на выбор:

© Marvel Tokon: Fighting Souls

Стандартное (60 долларов) — базовая игра с косметикой для украшения лобби за предзаказ.

Издание Deluxe (85 долларов) — пропуск первого года поддержки и уникальная косметика для украшения лобби.

Издание Ultimate (100 долларов) — всё вышеперечисленное вместе с пятёркой уникальных костюмов.

Marvel Tokon: Fighting Souls выйдет 6 августа, о чём было объявлено в трейлере на шоу PlayStation State of Play. Также ролик примечателен раскрытием ещё пачки героев, которые появятся на релизе — это будут знаменитые Люди Икс. Например, игроки смогут оказаться в роли Росомахи, Шторм и Дэнжер. Всего же на старте обещано 20 персонажей.

Основной особенностью Marvel Tokon: Fighting Souls станет возможность переключаться между несколькими героями прямо в ходе сражения. Также файтинг может похвастаться уникальной стилистикой, которая объединила западные комиксы и аниме-стиль, присущий разработчикам из Arc System Works.