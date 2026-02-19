Жатва начинается: стартовал закрытый бета-тест хоррор-ККИ «Чёрная рука»

Разработчик FromZero_ объявил об открытии набора на закрытое тестирование карточной игры — «Чёрная рука» (They Come in Fives). Это нарративная коллекционная карточная игра с элементами рогалика, густо замешанная на эстетике городских легенд и инфернальной мифологии.

© Steam

Подать заявку на участие можно на странице игры в Steam, нажав кнопку «Запросить доступ». Вместе с анонсом студия представила первый геймплейный ролик.

Сюжет: От службы дьяволу к перевороту

В «Чёрной руке» игроку отведена роль Жнеца на службе у самого Люцифера. Ваша задача — поставлять души грешников в преисподнюю. Однако бездушные тела остаются в вашем распоряжении: из них вы формируете личную армию агентов. Конечная цель куда масштабнее простых контрактов на души — накопить силы, свергнуть Хозяина Ада и занять Инфернальный трон.

Двойственность мира: Земля и Ад

Геймплей строится на чередовании двух разных режимов:

На Земле: Нарративный детектив. Вы погружаетесь в расследования современных мифов и теорий заговора. Правительственные эксперименты, корпоративные тайны и встречи с сущностями вроде Кровавой Мэри или жертв «русского эксперимента со сном». Здесь проигрыш в схватках — не беда, а часть истории, которая в любом случае пополнит вашу коллекцию новой картой (агентом).

В Аду: Хардкорный Roguelite. Спуск по девяти кругам ада. Здесь действуют разнообразные модификаторы, а гибель карты означает её потерю до конца забега. Вам предстоит пройти три «лика» Ада: бюрократический, корпоративный и популистский — каждый со своими правилами, и опасностями и наградами.

Ключевые особенности игры

Тактика 5 на 5: Сражения требуют ручного управления и тактического мышления.

Глубокая кастомизация: В ростере доступно 70 уникальных агентов. Важно не просто собрать сильные карты, а выстроить синергию между фракциями и кастами.

Гибкость билдов: Система respec позволяет перераспределять усиления и экспериментировать со стратегиями прямо на ходу.

Атмосфера: Сюжеты вдохновлены классическими крипипастами и городским фольклором (от игрового автомата Polybius до секретных лабораторий и Сверхглубокой Кольской).

Дата выхода «Чёрной руки» намечена на 2026 год. Посмотреть геймплейный трейлер и записаться на тест можно на официальной странице в Steam.