Авторы Nioh 3 выпустили ролик об изменениях в серии

Разработчики Nioh 3 показали трейлер «Наследие» с главными новинками третьей части. В красочном ролике продемонстрировали быстрые поединки с различными противниками.

© кадр из игры

Авторы выделили боевые стили «Самурай» и «Ниндзя», между которыми можно свободно переключаться, режим «Горнило», в котором сложность поединков значительно увеличена, а также эволюцию графики на новом поколении консолей. Сам ролик получился ярким и динамичным.

Напомним, что релиз Nioh 3 состоялся 6 февраля на PC и PlayStation 5. Игра официально не продаётся в России, но имеет текстовый перевод на русский язык. Сразу после выхода игра обновила пиковый показатель онлайна всей серии.

Журналисты оценили Nioh 3 на уровне предыдущих частей, а геймеры наградили её смешанными отзывами. Игру назвали достойным продолжением серии, но поругали за обилие багов.

Создатели же исправляют ситуацию патчами. В последнем они не только поработали над технической стороной игры, но и значительно изменили баланс.