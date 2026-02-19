В Marvel Rivals стартовало событие с бесплатным костюмом Доктора Стрэнджа

Marvel Rivals получила свежее обновление в рамках второй половины шестого сезона. Разработчики внесли балансные правки в популярных героев, таких как Соколиный глаз, Гамбит и не только. При этом не обошлось и без нового контента — пачки костюмов для разных персонажей и других косметических предметов.

© кадр из игры

Один из нарядов можно получить абсолютно бесплатно — это облик «Фантомный чародей» для Доктора Стрэнджа. Его выдают в событии «Прерванный сон». А вот за прохождение премиальной ветки ивента «Искажённый кошмар» награждают костюмом «Искажённый заклинатель» для Алой Ведьмы. Образы выполнены в фиолетовых цветах, хотя для волшебницы удастся прикупить дополнительные раскраски.

Оба временных события продлятся до 20 марта. Во время прохождения ивентов удастся заработать и другие награды, в том числе анимации для героев и косметику для оформления профиля.

Заодно в Marvel Rivals прибыли новые костюмы для Железного человека и Эммы Фрост — они соответствуют тематике сезона и выполнены в пиратском стиле. А для Грута и Эльзы Бладстоун удастся забрать бесплатную анимацию сидения на стуле. Доступ к этим новинкам откроется с завтрашнего дня, а 20 февраля магазин пополнится новыми обликами для Феникс и Лунного рыцаря.

Шестой сезон Marvel Rivals продлится до 20 марта. А 3 марта разработчики геройского шутера выступят в кинодворце Эль-Капитан в Лос-Анджелесе — там могут раскрыть детали будущего контента.