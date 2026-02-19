Автор ремейков FFVII рассказал, почему игра выйдет на ключ-картах для Switch 2

Автор ремейков Final Fantasy 7 рассказал, почему игра выйдет на ключ-картах для Switch 2
Геймдиректор ремейков Final Fantasy 7 Наоки Хамагути рассказал о важности ключ-карт для выхода Final Fantasy VII Rebirth на Nintendo Switch 2.
По словам Хамагути, физические картриджи имеют очень ограниченную скорость загрузки файлов, что никак не подходит для Final Fantasy VII Rebirth. Он пояснил, что игра постоянно подгружает что-то, поэтому процесс должен проходить быстро. Поэтому благодаря ключу Final Fantasy VII Rebirth сразу устанавливается на консоль.
Хамагути отметил, что многие ожидали ухудшения графики из-за мультиплатформенности, но именно благодаря ключ-картам разработчики смогли избежать серьёзных изменений в сторону производительности. Из-за слабого железа первой Switch Хамагути отказывался выпускать игры для неё, однако второе поколение консоли обладает впечатляющим показателями.
Ранее Хамагути уже поддерживал ключ-карты Nintendo, призывая геймеров смириться с ними. Для разработчиков, как считает он, это наилучший вариант. Final Fantasy VII Rebirth выйдет на Nintendo Switch 2 и Xbox Series 3 июня. Порт для консоли Nintendo, как выяснили эксперты, оказался гораздо легче версии для PS5.