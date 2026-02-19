Автор ремейков FFVII рассказал, почему игра выйдет на ключ-картах для Switch 2

Геймдиректор ремейков Final Fantasy 7 Наоки Хамагути рассказал о важности ключ-карт для выхода Final Fantasy VII Rebirth на Nintendo Switch 2.

© кадр из игры

По словам Хамагути, физические картриджи имеют очень ограниченную скорость загрузки файлов, что никак не подходит для Final Fantasy VII Rebirth. Он пояснил, что игра постоянно подгружает что-то, поэтому процесс должен проходить быстро. Поэтому благодаря ключу Final Fantasy VII Rebirth сразу устанавливается на консоль.

Хамагути отметил, что многие ожидали ухудшения графики из-за мультиплатформенности, но именно благодаря ключ-картам разработчики смогли избежать серьёзных изменений в сторону производительности. Из-за слабого железа первой Switch Хамагути отказывался выпускать игры для неё, однако второе поколение консоли обладает впечатляющим показателями.

Ранее Хамагути уже поддерживал ключ-карты Nintendo, призывая геймеров смириться с ними. Для разработчиков, как считает он, это наилучший вариант. Final Fantasy VII Rebirth выйдет на Nintendo Switch 2 и Xbox Series 3 июня. Порт для консоли Nintendo, как выяснили эксперты, оказался гораздо легче версии для PS5.