Google сделала Android 17 быстрее прошлых версий ОС

Google раскрыла детали скрытого обновления в Android 17, которое может заметно повысить плавность работы системы. Речь идёт о переработанном механизме управления задачами, снижающем задержки в интерфейсе – именно они вызывали микрофризы и подёргивания анимации даже на мощных устройствах.

© MobiDevices

Проблема была связана с особенностями работы компонента MessageQueue, отвечающего за обработку и отрисовку интерфейса. Ранее отдельные процессы могли временно блокировать доступ к памяти, из-за чего другие задачи ожидали своей очереди. Если задержка затягивалась, система не успевала вовремя обновлять кадры, что приводило к пропускам и рывкам в анимации.

В Android 17 реализована новая архитектура под названием DeliQueue. Она меняет принцип обработки задач: вместо строгой последовательности выполнения потоки теперь могут работать более параллельно, что сокращает количество блокировок. В компании сравнивают это с электронной очередью: посетитель получает номер по порядку, но обслуживание начинается сразу, как только освобождается специалист, без лишних простоев. Такой подход ускоряет обработку операций интерфейса.

По данным внутренних тестов Google, количество пропущенных кадров в сторонних приложениях сократилось почти на 4%, а в системном интерфейсе и лончере – на 7,7%. Также зафиксировано более быстрое открытие приложений.