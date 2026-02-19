Valve победила «патентного тролля» в суде — он выплатит 152 тыс. долларов

Valve выиграла суд против «патентного тролля» Ли Ротшильда, который уже много лет докучает различным компаниям: от Apple до предприятий малого бизнеса. Однако корпорация Гейба Ньюэлла смогла проучить наглеца, доставлявшего проблемы с 2016 года — теперь он обязан выплатить победителю 152 тысячи долларов.

© кадр из игры

История противостояния Ротшильда и Valve тянется с 2016 года — тогда корпорация заплатила хитрецу неизвестную сумму за право пользоваться его портфелем патентов и лицензий. Судя по всему, сам Ротшильд и его юристы не вдавались в подробности соглашения, поэтому в 2022 году Valve поступило предложение выкупить новые права — никакого интереса оно не вызвало.

Видимо, тотальное игнорирование расстроило Ротшильда, поэтому он обвинил Valve в нарушении прав на «отображение контента» в Steam и на Steam Deck. По существующему контракту корпорация владела всеми имеющимися и будущими лицензиями патентного тролля, поэтому в суде он ничего не добился. Однако банального прекращения дела для юристов Valve оказалось мало.

Они подали ответный иск против самого Ли Ротшильда, а не его многочисленных компаний «пустышек». Суд встал на сторону Valve, поскольку тема патентных троллей является «общественно важной» — теперь хитрец должен выплатить корпорации 152 тысячи долларов.

Вероятно, сама Valve затратила гораздо больше средств на привлечение юристов и судебные разбирательства. Однако победа компании Гейба Ньэлла помогла не только проучить Ротшильда, но и показать общественности — против патентных троллей можно успешно бороться.