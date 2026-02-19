Bungie отложила релиз крупного обновления Shadow & Order для Destiny 2

В конце января журналист Forbes Пол Тасси сообщил о том, что Bungie перенесла релиз обновления Shadow & Order для Destiny 2 с 3 марта на неопределённый срок. Причиной якобы послужила подготовка к запуску Marathon.

© кадр из игры

По прошествии месяца студия подтвердила перенос. Причиной однако послужил вовсе не релиз новой игры, а масштабная доработка апдейта. Разработчики пообещали ряд новых улучшений, потребовавших больше времени.

В итоге обновление даже переименуют — видимо, для того, чтобы новое название лучше отражало суть апдейта. А релиз состоится 9 июня.

Больше подробностей раскроют ближе к этой дате. Плюс после выпуска обновления Bungie продолжит исправлять ошибки, работать над улучшением оптимизации и модификаторами порталов.