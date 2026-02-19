Для Frostpunk 2 выпустили обновление с исправлением ошибок вышедшего DLC

Разработчики Frostpunk 2 выпустили обновление, направленное на починку багов, возникших после выхода последнего дополнения.

© кадр из игры

Авторы починили множество сбоев, связанных с различными производствами и другими игровыми механиками, устранили сбой, из-за которого чума распространялась слишком быстро, что приводило к поражению. Также уделили внимание различным функциям, связанным с чумой. Изменили механику её изучения и лечения.

Много внимания уделили интерфейсу. Исправили некорректное расположение камеры, отображение районов, убрали дублирование подсказок, починили проблемы с навигацией. Также оптимизировали текстуры, переработали множество мелких деталей, которые теперь работают корректно. С полным списком изменений можно ознакомиться в патчноуте.

Напомним, что дополнение Fractured Utopias уже доступно геймерам на PC, PS5 и Xbox Series. Оно включает в себя восемь уникальных утопий — по одной на каждую фракцию. Также DLC привнесло в игру более 100 сюжетных событий, 2 премиум-истории.