Эксперт усомнился в шансах ROG Xbox Ally обойти Steam Deck

Портативный игровой компьютер-консоль ROG Xbox Ally вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию Steam Deck. Такое мнение в подкасте Xbox Expansion Pass на YouTube озвучил ведущий аналитик Circana Мэт Пискателла.

По словам эксперта, устройство продемонстрировало уверенный старт продаж в первый месяц после релиза, однако затем динамика заметно снизилась. Он подчеркнул, что ограниченный потенциал роста обусловлен как ценой, так и нишевой аудиторией.

Аналитик отметил, что по условиям сотрудничества с Microsoft не вправе раскрывать конкретные показатели продаж. Вместе с тем он указал, что консоли Xbox Series X/S в настоящее время уступают по продажам решениям конкурентов в лице Nintendo и Sony.

Оценивая перспективы ROG Xbox Ally, Пискателла заявил, что устройство не имеет шансов вытеснить Steam Deck с лидирующих позиций в сегменте портативных игровых ПК. Тем не менее гаджет может получить определенную долю рынка на фоне сообщений о перебоях с поставками решений Valve.

Отдельное внимание аналитик уделил ситуации на рынке оперативной памяти. По его мнению, дефицит чипов станет одной из ключевых проблем 2026 года как для потребителей, так и для разработчиков. Ограниченная доступность комплектующих способна затруднить обновление ПК и покупку новых устройств, что, в свою очередь, может стимулировать интерес к облачным игровым сервисам.

