Тодд Говард заявил о создании The Elder Scrolls VI на движке Creation Engine 3

Творческий директор Bethesda Тодд Говард в интервью YouTube-каналу Kinda Funny Games сообщил, что разработка The Elder Scrolls VI (TES VI) ведется на движке Creation Engine 3. По его словам, в последние годы команда занималась модернизацией Creation Engine 2, на котором создана Starfield, а новая версия технологии будет применяться не только в TES VI.

© Газета.Ru

Говард отметил, что студия придерживается собственной формулы разработки, которую при необходимости дополняет новыми элементами. По его словам, Fallout 76 и Starfield стали для команды своего рода творческими отступлениями, отличающимися подходом к исследованию мира. С выходом The Elder Scrolls VI студия намерена вернуться к классической модели.

Он также сообщил, что в ближайшее время основные усилия Bethesda будут сосредоточены на поддержке Starfield. Для игры готовится значительный объем нового контента, который планируется представить в скором времени. При этом Говард подчеркнул, что масштабных изменений уровня «Starfield 2.0» ожидать не стоит, и тем, кому проект не понравился изначально, предстоящие обновления вряд ли изменят впечатление.

До этого в Bethesda заявляли, что производство The Elder Scrolls VI продвигается успешно. Над игрой работает большая часть команды, однако говорить о сроках релиза пока преждевременно.

