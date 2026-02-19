Ноутбук Honor MagicBook X16 с Intel Core Ultra 5 оценили в 70 тысяч рублей

Российские магазины и маркетплейсы начали продажу ноутбука Honor MagicBook X16 2026, ориентированного для повседневной работы и учебы. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru».

© Газета.Ru

Новинка оснащена процессором Intel Core Ultra 5 125H (14 ядер, 18 потоков, частота до 4,5 ГГц) и встроенной графикой Intel Arc. Ноутбук работает в двух режимах энергопотребления: до 40 Вт в производительном режиме и 35 Вт в сбалансированном, что позволяет выбирать между максимальной мощностью и сниженным уровнем шума.

Система охлаждения включает тепловую трубку диаметром 10 мм и вентилятор с более чем 70 лопастями. По заявлениям Honor, ноутбук прошел комплексные испытания на надежность — заявлено свыше 200 тыс. часов тестирования, включая проверки клавиатуры, петель, устойчивости к пыли, влажности и механическим нагрузкам.

MagicBook X16 2026 получил 16-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10 и полезной площадью 89%. Экран поддерживает технологии снижения синего света и подавления мерцания, имеет сертификаты TUV и дополнительные режимы динамической яркости и «чтения».

Аккумулятор емкостью 60 Вт*ч обеспечивает до 12,6 часа воспроизведения видео и до 9,8 часа повседневной работы. В комплект входит адаптер питания мощностью 65 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается наличие корпуса из алюминиевого сплава толщиной и весом 17,9 мм и 1,75 кг соответственно, USB-C 3.2 Gen2, двух USB-A, HDMI 1.4 и аудиоразъема 3,5 мм. Ноутбук предлагается по цене от 69,9 тыс. руб.

Ранее Windows 11 получила встроенный аналог Speedtest.