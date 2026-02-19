Nintendo Switch 2 подорожает из-за ИИ-гонки

Цены на игровые консоли могут резко вырасти, и Nintendo Switch 2 станет одной из первых жертв этого тренда. По сведениям Bloomberg, Nintendo изучает вариант повышения стоимости своей новой приставки из-за стремительного удорожания модулей памяти. Уже сейчас на китайских онлайн-площадках Switch 2 оценивается примерно в 3100 юаней, но эта цифра, вероятно, не окончательна. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© соцсети

Причина роста затрат связана с глобальной гонкой в области искусственного интеллекта, которая вызвала взрывной спрос на память. Крупные технологические корпорации направляют огромные объемы ОЗУ на строительство дата-центров для ИИ, сокращая поставки для потребительской электроники и резко поднимая цены на компоненты. Это заставляет даже таких гигантов, как Nintendo, корректировать свои финансовые стратегии.

Ситуация затрагивает не только японского производителя. Sony и Microsoft рассматривают возможность переноса запуска консолей следующего поколения на 2028 год именно из-за подорожания памяти. Даже если новые приставки появятся в срок, их стартовая стоимость, вероятно, окажется значительно выше, чем у предыдущих моделей.

Впервые за долгое время рынок консолей столкнулся с зависимостью не от технологий графики или процессоров, а от глобальной ИИ-гонки. Если рост цен на память продолжится, покупателям придется смириться с тем, что новые игровые устройства могут превратиться из доступного массового продукта в дорогостоящие гаджеты уже на старте продаж.