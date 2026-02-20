Natus Vincere вышла в плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Natus Vincere вышла в плей-офф турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2, уверенно обыграв G2 Esports в решающем матче групповой стадии со счётом 2:0.

На первой карте, Dust 2, «Рождённые побеждать» победили со счётом 13:7. Судьба второй карты (Ancient) решалась в драматичной борьбе: уступая 1:9, NAVI выиграла 12 раундов подряд и закрыла серию со счётом 13:9. Лучшим игроком матча стал Валерий b1t Ваховский с рейтингом 1,68 и KD 44-23.

G2 Esports завершила выступление на турнире, заняв 9-11-е место и заработав $ 31 тыс.

Чемпионат проходит с 14 по 22 февраля в Клуж-Напоке, Румыния, призовой фонд составляет $ 1,25 млн.