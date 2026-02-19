RuStore назвал четыре самые популярные китайские игры в России

RuStore составил рейтинг самых популярных китайских мобильных игр среди российских геймеров. Есть, чем занять себя на пару вечеров.

Legends Reborn: Последний бой

Это RPG. Игрок управляет командой героев, у каждого из которых есть уникальные навыки и своя экипировка. Помимо основной кампании, здесь есть PvP-арены для сражений с другими игроками и ежедневные испытания.

Castle Clash: Правитель мира

Стратегия, в которой нужно строить собственную базу, тренировать войска и участвовать в осадах замков. Главное — продумывать тактику и правильно распределять ресурсы. Можно объединяться в гильдии и альянсы.

March of Nations

Глобальная стратегия в реальном времени. Здесь игроки командуют целыми армиями, строят империи и ведут войны с противниками по всему миру. Важны не только военные победы, но и дипломатия, создание альянсов и развитие экономики. Турниры и рейтинги на месте.

Infinite Magicraid: Myth

Еще одна ролевая игра, где нужно собирать команду из героев с магическими способностями. У каждого персонажа своя история. Игрокам предстоит продумывать комбинации героев, чтобы побеждать волны врагов и сильных боссов.