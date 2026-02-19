Россиянка заставила парня подписать договор на использование компа

Жительница Казани поделилась с ником @inspo.kam рассказала на своей странице в соцсети Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что предложила своему молодому человеку подписать «договор» на использование компьютера, чтобы ограничить чрезмерное увлечение играми.

Документ в шутливой форме фиксирует условия, при которых доступ к компьютеру будет разрешен. В числе требований — регулярное внимание к девушке, соблюдение бытовых обязанностей и контроль игрового времени.

«Приходить и целовать как можно чаще, обязательная связь каждый час (или чаще, по требованию), помыть обязательно посуду», — говорится в документе.

Отдельный пункт уточняет, что последняя игра должна быть действительно финальной партией. Договор запрещает забывать о его существовании, терять чувство времени и произносить фразу «ща скоро».

Также девушка предусмотрела условия отзыва договора: доступ к играм может быть приостановлен при отсутствии внимания к девушке, за шум, фразу «последний матч» в третий раз подряд или нарушении договоренностей.

«Девочки, у меня парень составил официальное разрешение играть в компьютер. Я достигла своего апогея абьюзинга», — подписала она публикацию.

