Battlestate Games рассказала о будущих обновлениях Escape from Tarkov

Студия Battlestate Games рассказала о будущих обновлениях своего популярного шутера Escape from Tarkov. Разработчики представили информацию о двух крупных апдейтах, которые выпустят в 2026 году.

Так, патч 1.0.4.0 выйдет до конца марта. Вместе с ним, в игре появится возможность использовать DLSS 4.5. Кроме того, в шутере улучшат работу сюжетных заданий и выдачу наград, а также добавят звук падения магазинов, переработают анимации и движения оружия во время прицеливания.

Второй патч 1.0.5.0 авторы обещают выпустить до конца июня. В рамках апдейта, пройдёт масштабный ивент. В шутер добавят нового босса и ряд технических улучшений, которые увеличат скорость загрузки в матчах и быстродействие интерфейса. Разработчики также переработают визуал растительности на всех локациях и добавят новые варианты кастомизации ЧВК.