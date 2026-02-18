В Москве прошла презентация игры "Война Миров: Сибирь"

В столице на сцене театра Ермоловой состоялась презентация отечественной игры "Война Миров: Сибирь".

Это сюжетная одиночная игра по мотивам романа Герберта Уэллса о нападении марсиан на царскую Россию.

Разработка проекта с января 2023 года велась внутри 1C Game Studios, а теперь авторы оформились в новую студию "Мгла" и объявили о независимости, при этом заручившись поддержкой продюсерского центра "Плюс Студия", который займется проработкой франшизного роста - потенциальными экранизациями и новеллизациями.

В настоящий момент команда разработчиков насчитывает 79 человек и планируется расширение штата до 150 участников.

Релиз запланирован на 2027 год. До конца текущего года создатели обещают представить играбельную демо-версию, а уже весной раскроют подробности по работе с технологией Motion Capture, которая активно задействуется в разработке.

У "Войны Миров: Сибирь" уже есть страница в Steam, которую можно добавить в вишлист. Приоритетной платформой называется ПК, при этом в ходе мероприятия было озвучено, что прототип уже на данной стадии хорошо работает на Steam Deck.

Руководитель проекта Альберт Жильцов сообщил, что ставит целью по продажам преодоление планки в один миллион копий, реализованных в России.