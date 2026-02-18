Дешевая портативная консоль в стиле Game Boy получила обновленную версию

На рынке недорогих ретро-консолей объявилась R36 Max 2. Это продолжение идей R36 Max, которая стоила меньше 40 долларов, отчего и стала популярной среди любителей.

Главное изменение — экран. Теперь это 4,5 дюйма вместо 4 дюймов, формат изображения стал 4:3 с разрешением 1024×768.

Также немного изменилось расположение кнопок: крестовина и левый стик поменялись местами, сам стик стал больше.

При этом железо осталось прежним. Внутри всё тот же процессор Rockchip RK3326. Его мощности достаточно для запуска игр с 8- и 16-битных консолей и несложных эмуляторов.

Официальной информации о стоимости и дате выхода пока нет.