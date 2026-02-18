Cyberpunk 2077 запустили на смартфоне

Мобильные чипы флагманского уровня продолжают сокращать разрыв с консолями и ПК в ресурсоемких играх. Блогер ETA PRIME протестировал производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Cyberpunk 2077 на смартфоне Red Magic 11 Pro, сообщает 4pda.

В ходе эксперимента блогер использовал бесплатный эмулятор GameSir GameHub, который позволяет запускать ПК-игры на Android. В приложении игра работала в разрешении 720p с использованием апскейлинга FSR в режиме Balance.

В таких условиях частота кадров находилась в диапазоне 25–30 fps, что сопоставимо с показателями консолей прошлого поколения. Однако стабильность сохранялась преимущественно в относительно легких сценах, например при перемещении по малонаселенным локациям.

Активация технологии FSR Frame Generation позволила увеличить показатель частоты кадров до 50 fps, но за счет заметного снижения качества изображения в динамике.

По оценке блогера, Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрировал достаточный запас производительности для запуска современных AAA-проектов в мобильном формате.

