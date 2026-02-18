В футсимах EA Sports FC появятся комментаторы с ИИ-голосами

Британский комментатор Гай Маубрэй дал небольшое интервью изданию BBC, где он рассказал о работе над серией футбольных симуляторов EA Sports FC. Диктор рассказал, что некоторые его реплики в будущих частях франшизы будут озвучены с помощью ИИ, на что он дал своё разрешение.

© Чемпионат.com

Сам Маубрэй видит в этом только плюс, ведь для записи реплик ему приходится называть фамилии тысяч спортсменов, что уже давно стало для него неинтересной рутиной. При этом более разнообразные ситуации комментатор продолжит озвучивать сам, потому что их нужно проговаривать с самыми разными интонациями и использовать воображение.

Допустим, в матче происходит момент, когда команда пересекает центральный круг, но мы не знаем, приведёт ли это к чему-то опасному. Так что я могу сказать: «Многообещающая атака, что же будет дальше?». Но сказать об этом нужно десятью разными способами. И вот такие вещи не заменить с помощью ИИ, потому что это должно звучать в моём стиле, как я бы сказал это в реальной жизни, поэтому я должен сам придумать подходящие реплики. Тоже самое можно сказать и о Сью Смит, моей коллеге по комментариям в EA FC.

В Electronic Arts также прокомментировали ситуацию и заявили, что уже давно используют технологии искусственного интеллекта для разработки видеоигр. В компании заверили, что ИИ используется лишь совместно с человеческим талантом, а не заменяет его.