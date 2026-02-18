Виртуальная наклейка из CS2 обогнала по цене Bitcoin

Редкая внутриигровая наклейка из Counter-Strike 2 (CS2) – iBUYPOWER (Holo) Katowice 2014 – в настоящее время оценивается примерно в диапазоне от $90 до 117 тыс., что превышает стоимость биткоина, который на фоне коррекции крипторынка опускался ниже отметки в 70 тысяч долларов. Аналитик онлайн-трендов сервиса «Выберу.ру» Вадим Понуров рассказал «Газете.Ru», что стоимость наклейки обусловлена ее уникальностью и коллекционной ценностью.

© Газета.Ru

Ключевую роль играет крайне ограниченное предложение. Наклейки серии Katowice 2014 выпускались только один раз – в специальных капсулах во время польского турнира. После завершения события новые экземпляры больше не создавались. Дополнительный дефицит формируется из-за того, что при нанесении наклейки на оружие она фактически навсегда исчезает с рынка.

Дополнительное влияние оказывает коллекционная ценность и ностальгия. Турнир Katowice 2014 считается знаковым событием в истории Counter-Strike, поэтому подобные наклейки воспринимаются фанатами не просто как элемент кастомизации, а как цифровые артефакты определенной эпохи киберспорта.

Интерес к конкретному стикеру усиливается историей команды iBUYPOWER, которая после турнира оказалась связана со скандалом вокруг договорных матчей. Этот эпизод привлек дополнительное внимание к предметам, связанным с коллективом, и усилил спрос со стороны коллекционеров.

Рост стоимости редких наклеек в CS2 не является единичным случаем. За последние годы многие из них значительно подорожали и начали стоить дороже премиальных оружейных скинов.

«Логика проста: чем меньше их остается в обращении и чем значимее событие, которому они посвящены, тем выше их инвестиционная привлекательность», – сказал Понуров.

Ранее разработчик «Русов против Ящеров» и «Мурзавода» рассказал об отношении к ИИ.