В видеокарте MSI за 390 тысяч рублей нашли непропаянные соединения

У флагманской MSI GeForce RTX 5090 Lightning стоимостью $5090 выявлены особенности сборки в виде частично непропаянных соединений на разъеме питания. Об этом сообщает портал Videocardz.

О проблеме сообщили авторы порталов Igor's Lab, TechPowerUp, а также блогер Alva Jonathan. С учетом ограниченного тиража модели такая повторяемость случаев выглядит заметной, хотя масштаб потенциального дефекта пока неясен.

В Igor's Lab провели дополнительный анализ и отметили, что с обратной стороны печатной платы пайка выполнена корректно. По их оценке, выявленная особенность, вероятно, не носит критического характера и не должна повлиять на работоспособность устройства.

Тем не менее ситуация может негативно отразиться на восприятии продукта в премиальном сегменте. Линейка Lightning традиционно позиционируется как витрина инженерных возможностей производителя, а покупатели лимитированной видеокарты за $5090 (около 390,6 тыс. руб.) ожидают безупречного качества исполнения.

Официальных комментариев от MSI на момент публикации не было.

Ранее дорогая видеокарта RTX 5090 вспыхнула при первом же включении.