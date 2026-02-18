В Game Pass войдут Kingdom Come: Deliverance II, "Ведьмак 3" и другие игры

В каталог Game Pass войдут Kingdom Come: Deliverance II, "Ведьмак 3" и другие игры
Microsoft анонсировала расширение каталога библиотеки Game Pass в конце февраля — начале марта. В ближайшие недели подписчики различных тарифов получат доступ к восьми проектам, включая крупные RPG-релизы и классические тайтлы.
Ключевыми новинками станут Kingdom Come: Deliverance II и The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition. Обе игры будут доступны в расширенных тарифах сервиса.
В Game Pass Ultimate и PC Game Pass войдут: EA Sports College Football 26 (консоли, облако), Dice A Million (ПК). В Game Pass Premium войдут: Death Howl (ПК, консоли, облако), The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (консоли, облако), TCG Card Shop Simulator (ПК, консоли, облако), Towerborne (ПК, консоли), Final Fantasy III (ПК, консоли, облако) и Kingdom Come: Deliverance II (ПК, консоли, облако).
Параллельно компания анонсировала плановую ротацию библиотеки. В ближайшее время из каталога будут исключены Monster Train, Expeditions: A MudRunner Game, Injustice 2 и Middle-earth: Shadow of War.
В предыдущую волну пополнения сервиса попали такие проекты, как Avatar: Frontiers of Pandora, High on Life 2 и Kingdom Come: Deliverance.
Ранее Sony добавила в PS Plus один из главных хитов PlayStation.