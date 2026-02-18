$76.7490.87

Mewgenics от автора Super Meat Boy стала самой продаваемой игрой в Steam за неделю

Чемпионат.com

Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 10 по 17 февраля 2026 года. На первое место вышла новинка Mewgenics от разработчика Эдмунда Макмиллена, широко известного по Super Meat Boy и The Binding of Isaac.

В топ-10 также вошли предзаказы Resident Evil Requiem и издание Diablo 2: Resurrected, а также новый хоррор с элементами выживания Reanimal. Helldivers 2 и Arc Raiders потеряли позиции.

Чарт продаж Steam с 10 по 17 февраля 2026 года

  • Mewgenics.
  • Helldivers 2.
  • Resident Evil Requiem.
  • Arc Raiders.
  • Diablo 2: Resurrected.
  • Reanimal.
  • Black Myth: Wukong.
  • Cybeprunk 2077.
  • Rust.
  • Nioh 3.