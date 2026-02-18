Mewgenics от автора Super Meat Boy стала самой продаваемой игрой в Steam за неделю
Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 10 по 17 февраля 2026 года. На первое место вышла новинка Mewgenics от разработчика Эдмунда Макмиллена, широко известного по Super Meat Boy и The Binding of Isaac.
В топ-10 также вошли предзаказы Resident Evil Requiem и издание Diablo 2: Resurrected, а также новый хоррор с элементами выживания Reanimal. Helldivers 2 и Arc Raiders потеряли позиции.
Чарт продаж Steam с 10 по 17 февраля 2026 года
- Mewgenics.
- Helldivers 2.
- Resident Evil Requiem.
- Arc Raiders.
- Diablo 2: Resurrected.
- Reanimal.
- Black Myth: Wukong.
- Cybeprunk 2077.
- Rust.
- Nioh 3.