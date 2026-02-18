Известный стример Папич высоко оценил Clair Obscur: Expedition 33

Известный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, высоко оценил Clair Obscur: Expedition 33. После первой трансляции он поставил игре оценку 8 из 10, отметив глубокое погружение и интересное исследование мира.

В общем, пока вердикт — игра очень хорошая. Особенно меня впечатлила в начале та сцена, где начали людишки пропадать, — она с очень хорошей режиссурой. Когда начались бои, всё ещё круто, графика красивая, кучу разных предметов находишь, исследуешь мир. Сюжет подаётся дозированно, нет перегрузки, как было в начале.

При этом Папичу не понравилось, что бои занимают слишком много времени. Стример также понадеялся, что в дальнейшем будет возможность выбрать одну из развилок сюжета — иначе это не будет полноценной ролевой игрой.