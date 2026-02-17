Что делает красивый бантик в Mewgenics?

В Mewgenics много уникальных предметов, и почти каждый прямым текстом говорит, что он делает и зачем он нужен. Но красивый бантик — исключение; игра лишь предупреждает, что его нужно беречь и не выкидывать. Портал PC Gamer рассказал, зачем нужен бантик.

© Steam

Игрок получит бантик в подарок от Тинка, впервые отдав ему котенка. Вручив подарок, тот предупреждает, что пока от него не будет никакого толка, но он пригодится позже — и его нельзя терять. Пока что, судя по всему, Mewgenics действительно не дает второго шанса получить бантик, поэтому будьте осторожны и не выбросите его в мусор.

© Steam

Так что же делает бантик? Похоже, абсолютно ничего. Пока игроки не нашли ему никакого практического применения. Есть теория, что он может быть частью комплекта экипировки (и потому Тинк рекомендует не выкидывать его), но подтверждений этому нет.

Наиболее вероятен другой вариант — бантик может быть обычным косметическим предметом для кошек. Его не сложно получить, и было бы неудивительно, если бы Тинк решил схитрить и дать в награду за котенка бесполезный предмет.