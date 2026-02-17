Sony добавила в PS Plus один из главных хитов PlayStation
Компания Sony расширила библиотеку сервиса PlayStation Plus и добавила в рамках подписки уровней Extra и Premium несколько популярных игр, убедился корреспондент «Газеты.Ru».
В категорию Extra были добавлены Marvel's Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva, Season: A Letter to the Future, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Venba, Echoes of the End: Enhanced Edition и Rugby 25.
Подписка PlayStation Plus Premium пополнилась игрой Disney Pixar Wall-E, которая выходила в 2008 году для PlayStation 2.
Играть в эти игры можно с активной подпиской до тех пор, пока они включены в библиотеку PS Plus.
Кроме того, в ближайшие месяцы каталог продолжит расширяться: в марте ожидается добавление Tekken: Dark Resurrection, в мае — Time Crisis, а позднее в течение года — Big Walk от создателей Untitled Goose Game.
В начале февраля в базовую версию подписки Essential уже вошли Subnautica: Below Zero, Ace Combat 7: Skies Unknown, Ultros и Undisputed. Добавив их в свою библиотеку, пользователи смогут играть в них, пока имеется активная подписка.