Китай укрепляет позиции на рынке чипов памяти

Крупнейшие производители электроники рассматривают возможность перехода на китайские чипы памяти на фоне глобального дефицита и резкого роста цен. Эксперты отмечают, что в ближайшие пару лет Китай может существенно укрепить позиции на мировом рынке.

Компании HP, Dell, Acer и ASUS тестируют решения китайского производителя как альтернативу поставкам американских вендоров, которые все активнее ориентируются на сегмент искусственного интеллекта (ИИ) и дата-центры. По информации издания Nikkei Asia, нехватка чипов памяти угрожает производителям замедлением выпуска новых продуктов. HP начала проверку продукции китайского производителя чипов памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), чтобы расширить альтернативные источники поставок.

Сегодня на мировом рынке растет спрос на серверы для искусственного интеллекта, а также рынок ПК восстанавливается после пандемии, объясняет директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов. Происходит сознательное сокращение производства стандартной памяти южнокорейскими гигантами Samsung и SK Hynix, которые переключились на более прибыльные чипы для нейросетей.

"Сейчас большой объем памяти - привилегия дорогих устройств, в конечной цене которых существенный рост стоимости оперативной памяти не так заметен. Технологии в массовом сегменте могут обновляться медленнее, чтобы себестоимость продукции выросла не так сильно, поскольку в этом сегменте подорожание ощутимо", - говорит эксперт. Так, стоимость планки памяти на 16 ГБ уже сравнялась со стоимостью бюджетного ноутбука. Крупные вендоры потребительской техники уже анонсировали рост цен в феврале-марте 2026 года. Те, кому память нужна сейчас, ищут остатки по оптовым ценам, добавляет Бородастов.

В пресс-службе ГК "Элемент" рассказали, что рынок памяти оказался под давлением, поскольку развитие ИИ, а следовательно, и ЦОД, требует большого количества микросхем памяти, что повлекло рост цен на часть из них до десяти раз.

"Наращивание китайского производства вполне ожидаемо, и хотя на текущий момент их производственные процессы и уровень технологий существенно отстают от Тайваня, Кореи и США, в перспективе до 2030 года можно ожидать относительного выравнивания ситуации и серьезного укрепления позиций Китая в сегменте вычислений и памяти", - отмечают в компании.

При этом Acer и ASUS начинают активнее привлекать китайских партнеров в цепочку поставок. Acer уже сотрудничала с ними при разработке и производстве чипов, а теперь рассматривает возможность закупок чипов памяти у разработчика из КНР. ASUS, по данным Nikkei Asia, интересовалась у китайских партнеров возможностью обеспечения поставок чипов памяти для некоторых линеек своих ноутбуков.

Основной причиной давления на рынок памяти эксперты называют резкий рост востребованности чипов ИИ. Аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко объясняет, что в чипах используется особый вид памяти, высокоскоростная HBM. В силу того, что это более высокомаржинальная продукция, если сравнивать с обычными видами памяти, такими как DRAM, крупнейшие производители микросхем памяти переключили значительную часть своих производственных мощностей на производство HBM. А покупатели DRAM остались на рынке, где усиливается дефицит этой продукции.

Китай активно закрепляется на рынке памяти как полноценный игрок, говорит директор по ИИ "Группы Астра" Станислав Ежов. CXMT обеспечивает КНР около 14% глобального выпуска DRAM. Ведущие серверные бренды, такие как HP и Dell, уже начали процесс квалификации и внедрения китайских чипов DDR5 в свою продукцию. По его мнению, технологический суверенитет строится через контроль критически важных звеньев цепочки создания стоимости - от сырья до готового продукта. Китай проводит именно такую стратегию, методично наращивая свою долю и технологическую независимость на рынке полупроводников.