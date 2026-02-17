В PS Plus добавили «Человека-паука 2», Test Drive, Neva и еще шесть игр

В PS Plus добавили «Человека-паука 2», Test Drive, Neva и ещё шесть игр
Сегодня в PS Plus появились новые игры. Sony добавила в каталог подписки PS Plus Extra и Premium «Человека-паука 2», Test Drive, Neva, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Echoes of the End: Enhanced Edition и другие тайтлы.
Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2026 года
- «Человек-паук 2»;
- Test Drive Unlimited Solar Crown;
- Neva;
- Season: A Letter to the Future;
- Monster Hunter Stories;
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin;
- Venba;
- Echoes of the End: Enhanced Edition;
- Rugby 25.
Ударной игрой пополнения стала вторая часть «Человека-паука». В игре полностью доступна поддержка русского языка, включая озвучку.