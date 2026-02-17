Steam Deck может пропадать из продажи в разных регионах

Компания Valve подтвердила, что перебои с доступностью Steam Deck связаны с глобальным дефицитом чипов памяти. Ранее пользователи обратили внимание на исчезновение устройства из продажи на официальном сайте в США, сообщает Rozetked.

В компании заявили, что ограниченные поставки компонентов и рост цен на память вынуждают корректировать объемы отгрузок. В результате Steam Deck может периодически быть недоступным не только в США, но и в других регионах.

При этом оригинальная версия Steam Deck с LCD-экраном была снята с производства в конце 2025 года в связи с переходом устройства на OLED-панели. Поэтому эта версия в продажу не вернется.

Кроме того, Valve ранее сообщала о пересмотре сроков поставок и стоимости других аппаратных проектов, включая Steam Machine и Steam Frame, по той же причине — удорожание и дефицит комплектующих.

Steam Deck — это портативная игровая консоль от компании Valve под управлением SteamOS (Linux), созданная для запуска компьютерных игр. Оригинальная версия вышла в феврале 2022 года, а обновленная версия с OLED-дисплеем и небольшими техническими изменениями — в 2023 году.

