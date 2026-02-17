Создатели "Русов против Ящеров" анонсировали новую игру "Мурзавод"

Российская инди-студия Смола, также известная как theBratans и получившая известность благодаря серии игр «Русы против Ящеров», объявила о разработке нового проекта под названием «Мурзавод». Об этом «Газете.Ru» сообщил гейм-дизайнер студии Даниил Косачев.

Действие игры разворачивается в недалеком будущем после ядерной и климатической катастрофы, где человечество передало управление планетой искусственному интеллекту (ИИ) и оказалось на грани вымирания из-за разрушения промышленности и утраты производственных навыков.

По сюжету корпорация «Мяу-X» предлагает новую модель выживания, в которой производственные задачи на заводах выполняют коты, а игрок выступает руководителем такого предприятия. Игровой процесс предполагает строительство заводов, автоматизацию производственных линий и управление ограниченным пространством производственных площадок.

При этом поведение животных сохраняет характерные черты: коты могут отвлекаться на коробки, есть продукцию с конвейеров и конфликтовать между собой, что требует постоянного контроля со стороны игрока. Также в игре предусмотрена система потребностей животных, включая настроение, условия труда и оплату, от которых зависит стабильность производства.

Разработчики отмечают, что проект сочетает элементы производственных симуляторов и игровых механик управления персонажами. По их словам, игра объединяет идеи проектов вроде Factorio, Two Points Hospital, Sims и Overcooked в рамках единой концепции поведения котов на производстве.

Студия работает над игрой более полугода и планирует выпустить «Мурзавод» в 2026 году на ПК. В дальнейшем не исключается выпуск на мобильных платформах и Nintendo Switch.

