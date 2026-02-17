В Fortnite пройдет кроссовер с аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Разработчики Fortnite выпустили тизер новой коллаборации с популярным аниме-сериалом «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling).

На странице игры в соцсетях появилось сообщение с отсылкой на тайтл:

Самый слабый Охотник человечества. E-ранг. Нет потенциала. Нет будущего…

Дата релиза кроссовера Fortnite x Solo Leveling пока неизвестна, подробности события также неизвестны.

«Королевская битва» регулярно проводит коллаборации с самыми известными медиабрендами. Только за последние три месяца было объявлено о появлении в игре персонажей сериала «Офис», группы Daft Punk, фильма «Криминальное чтиво», игр Marvel Rivals и Honkai: Star Rail.