Western Digital уже распродала все жесткие диски в 2026 году

Производитель жёстких дисков Western Digital сообщил, что за полтора месяца успел продать все свои мощности по производству жёстких дисков на 2026 год.

© Чемпионат.com

Все выпускаемые до конца декабря носители WD раскупили облачные компании и поставщики услуг. Аналитики отмечают, что подобная ситуация приведёт к ещё большему росту цен на компьютерные компоненты.

Доля потребительского сегмента Western Digital сократилась до 5% — то есть до обычных пользователей доходит только 1 из 20 жёстких дисков.

Рост цен на видеокарты и накопители связан с развитием искусственного интеллекта: ради работы с ИИ компании скупают производителей устройства, что резко повышает их цены для пользователей.