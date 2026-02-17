В Турции гость подарил молодоженам оперативную память и видеокарту RTX 5090

В социальных сетях стало популярным видео с турецкой свадьбы, где вместо привычных золотых украшений и монет молодоженам дарят высокопроизводительные комплектующие для компьютера. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Среди наиболее заметных подарков была замечена флагманская видеокарта MSI Suprim GeForce RTX 5090 в белом исполнении. Это одна из самых дорогих видеокарт на рынке.

Позднее жених получил от других гостей процессор Intel Core Ultra, а невесте был вручен комплект четырехканальной оперативной памяти DDR5.

Эксперты связывают подобный выбор с текущей ситуацией на рынке. На фоне глобального дефицита и масштабных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта стоимость памяти DRAM и NAND в начале 2026 года достигла рекордных уровней и в пересчете на вес даже превысила стоимость золота.

В связи с кризисом компания Sony рассматривает возможность переноса запуска следующего поколения PlayStation на 2028 или даже 2029 год, а Nintendo изучает возможность повышения стоимости консоли Switch 2.

