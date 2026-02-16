Konami представила первую за 12 лет новую игру в серии Castlevania

Японская компания Konami анонсировала на прошедшей презентации State of Play игру Castlevania: Belmont's Curse.

Она станет первым новым проектом в популярной серии за 12 лет. Предыдущей игрой была Lords of Shadow 2, выпущенная в 2014-ом. После нее выходили только переиздания классических частей.

Управлять предстоит юной героиней спустя 23 года после событий Castlevania Dracula's Curse, синопсис следующий: "1499 год. Париж охвачен пламенем, а из теней внезапно появляются чудовищные создания. Вооруженная легендарным священным кнутом под названием "Убийца Вампиров", наследница Тревора Бельмонта отправляется сначала на пылающие улицы, а затем в зловещий замок".

Разработкой занимаются команды Evil Empire и Motion Twin, наиболее известные по Dead Cells.

Выпуском Belmont's Curse издательство планирует начать празднование 40-летия франшизы Castlevania. Оригинальная игры была выпущена в 1986 году на платформе Famicom, в наших краях более известной по аналогу под брендом Dendy. Вместе с линейкой Metroid интерактивная история про походы против графа Дракулы смогла заложить фундамент для жанра, который получил название "метроидвания".

Релиз Castlevania: Belmont's Curse запланирован до конца текущего года на ПК и актуальных консолях.