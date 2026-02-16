Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении игры Valorant

В Роскомнадзоре опровергли информацию о возможной блокировке игры Valorant. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.

© m24.ru

Ранее в соцсетях пользователи сообщали о массовых сбоях в сервисе. У некоторых игроков перестали открываться инвентарь, история матчей и магазин, другие жаловались на невозможность запустить игру.

В ведомстве подчеркнули, что никаких судебных решений или предписаний от уполномоченных органов об ограничении доступа к игре не поступало.

Valorant – популярный тактический шутер, ежемесячная аудитория которого оценивается в 25–35 миллионов человек по всему миру.

Ранее россияне жаловались на сбой в работе мобильной онлайн-игры Brawl Stars. Около 700 пользователей сообщили о проблемах при попытке войти в приложение. Еще часть не смогла войти в личный кабинет. Большинство обращений поступило от жителей Брянской, Новгородской, Тульской, Ивановской и Воронежской областей.

