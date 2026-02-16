RuStore назвал лучшие китайские игры для смартфонов

RuStore назвал пять китайских мобильных игр, которые стали настоящими хитами в 2025—2026 годах. А мы спешим поделиться списком.

© Ferra.ru

Лидером подборки стала Dragon Storm Fantasy — фэнтези-RPG с упором на сражения с монстрами и совместные битвы. Игроки выбирают класс героя, выполняют задания, участвуют в рейдах и PvP-боях.

© Dragon Storm Fantasy

Второе место заняла Forsaken World: Рагнарoк. Это масштабная MMORPG с полной русской локализацией. Игра дружелюбна к новичкам: она подсказывает, что делать дальше, и постепенно знакомит с механиками. Бои «активные» — с уклонениями и разными умениями.

© Forsaken World: Рагнарoк

Также в топ вошла Легенда Феникса — сюжетная RPG с восточной атмосферой. Здесь игроки развивают героиню, принимают решения и наслаждаются красивыми костюмами и дворцовыми интригами.

© Легенда Феникса

Четвёртая игра — ATHENA: Blood Twins. Это динамичная MMORPG с мрачным фэнтези-миром, подземельями, мировыми боссами и быстрым темпом прокачки.

© ATHENA: Blood Twins

Завершает список «Наруто» — мобильный экшен по популярному аниме. Игроки собирают команду шиноби, используют знакомые техники и проходят сюжетные испытания.