GTA V сжали до рекордных размеров

Энтузиасты сжали размер популярной игры GTA V в 50 раз. Об этом в своем X заявил блогер под ником SynthPotato.

Неизвестные модеры выпустили версию игры, которая занимает рекордные 2,5 гигабайта в памяти персонального компьютера (ПК). Для сравнения, обычной версии GTA V требуется не меньше 100 гигабайт памяти. SynthPotato заявил, что специалистам пришлось удалить из игры большое количество контента, но тайтл можно запускать.

Так, урезанная версия полностью лишилась миссий, карты, звука и другого контента. Также модеры заметно ухудшили графику и снизили частоту обновления кадров.

«Игра каким-то образом все еще работает и является самой облегченной версией GTA V на сегодняшний день», — заметил автор.

Журналисты издания Notebookcheck заявили, что на старте GTA V имела гораздо меньшие размеры, чем сейчас. Однако за почти 13 лет, прошедших с момента ее выхода, тайтл «оброс» обновлениями и улучшениями.

«Модификация для GTA V — серьезный компромисс в качестве графики и производительности», — заключили авторы.

В начале февраля издатель Take-Two Interactive подтвердил, что GTA VI выйдет в 19 ноября 2026 года. Маркетинговая кампания, посвященная релизу, стартует летом.