Глобальный кризис памяти: дефицит чипов повышает цены на любую технику

Дефицит чипов бьет по прибыли технологических компаний и повышает цены на все — от электроники до автомобилей, пишет Bloomberg. Стоимость некоторых видов оперативной памяти с декабря по январь выросла примерно на 75%.

Все дело в буме искусственного интеллекта: современные модели требуют колоссальных объемов памяти, поэтому производители переключают мощности на наиболее прибыльные чипы.

Tesla и Apple уже предупредили, что нехватка памяти — важнейшего элемента устройств — будет ограничивать производство в течение всего года, сообщает Fortune.

Гендиректор Lenovo Ян Юаньцин назвал сложившуюся ситуацию «структурным дисбалансом, а не просто краткосрочным колебанием». По его словам, кризис продлится «как минимум до конца 2026 года». Эту проблему чувствуют на себе и российские производители электроники, рассказал Бизнес ФМ генеральный директор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group Константин Манцветов:

Константин Манцветов гендиректор разработчика смартфонов и планшетов Mobile Inform Group «Это сильно влияет на нас, потому что стоимость памяти увеличилась в два-три раза за последние, наверное, полгода и сейчас составляет основную стоимость из всех компонентов в составе устройства. От общей суммы это где-то от 10% до 30%, в зависимости от типа памяти, много разных факторов. Вот 10-30% — это подорожание, которое скажется в целом на самом устройстве. Российских компонентов такого плана не производится. Мы попадаем в такую же ситуацию, как и все. Дефицит в обозримом будущем на этот год никуда не денется, будет, скорее всего, только увеличиваться, потому что проекты с искусственным интеллектом набирают обороты, выхода никакого нет. И дальше дефицит будет расти, зависит от спроса. Наверное, когда-нибудь насытятся дата-центры, которые занимаются искусственным интеллектом, и будет попроще. По крайней мере, если посмотреть на конкуренцию между разработчиками языковых моделей, то она сейчас вся ушла в область эффективности. Грубо говоря, сколько ватт, какая мощность, производительность требуется для того, чтобы решить какую-то там элементарную задачу. Если будут найдены какие-то новые пути, мощности вычислительные освободятся, спрос на память упадет. Прогнозы на целый год обычно бессмысленно давать, потому что они еще ни разу не исполнились ни у кого. То есть все говорят, вот сейчас у нас дефицит, все будет расти. То же самое было с процессорами года два назад, все очень напряглись, все стали закупать себе на склад, чтобы, так сказать, риски снизить. Теперь затоваривание склада, цены несутся вниз, со стоков уже ничего не продать, просто никому не нужно. И в итоге дефицитные компоненты, которые полгода назад было не достать, сейчас уже не продать даже за полцены. Вот рынок такой, он непрерывно колеблется, и поэтому я бы не стал ставить крестов, они перенаправят производственные мощности, рынок насытится, и может быть обратный эффект, потому что они подешевеют очень сильно».

Говорит генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов:

Андрей Евдокимов генеральный директор «Байкал Электроникс» «Приходится самим память покупать дорого. Наш конечный продукт все-таки — это процессоры. На процессор память напрямую никак не влияет. Но если мы говорим про конечный продукт, за который платят деньги, то это, например, сервер. И в современном сервере память может достигать до половины стоимости, а то и больше. Иногда это больше половины. Это не первый раз и не последний, ровно ту же ситуацию помню в 2020 году, я тогда общался с ветераном отрасли. Я ему говорил, что давай расширять производство, а он мне говорит, слушай, я в отрасли 30 лет, на моей памяти это то ли восьмой, то ли девятый кризис, и ни разу никто не сумел угадать, чем дело кончится. Поэтому ни один производитель большой своих планов менять не будет, ни одна большая компания типа «Микрона», Samsung и так далее не будет сейчас ускорять фабрик. Они пузырей видели много, все они когда-то лопнут, поэтому все будут спокойно в этом режиме работать. Ну да, они заработают больше денег. По моим личным ощущениям, пузырь искусственного интеллекта, который сейчас просто миллиардами долларов надувают, он когда-то сдуется, это абсолютно точно. Соответственно, и рынок памяти успокоится».

А вот что говорит директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов:

Станислав Ежов директор по ИИ «Группы Астра» «Не хотелось бы использовать термин «паника», но ситуация на рынке вызывает внимание. Есть некоторые ограничения. Например, у поставщиков запасы с 10-15 недель сократились до двух-четырех. Это, бесспорно, минимальные показатели за последние года, и это не может не сказываться на рынке. После Нового года просто колоссальные инвестиции идут в застройку дата-центров для искусственного интеллекта, и такие закупки физически перетягивают всю память с потребительского рынка на серверный. Как вариант выхода локализация производств, прямые государственные контракты с азиатскими поставщиками, которые позволят зафиксировать поставки на год вперед, но в текущей волатильной ситуации это выглядит не вполне реалистично, поэтому ожидается рост цен дальнейший на 40-50%».

Как передает агентство Bloomberg, производители электроники вынуждены менять планы. Sony рассматривает возможность переноса выхода своей следующей консоли PlayStation на 2028-й или даже 2029 год, а китайские производители смартфонов сокращают планы по поставкам на этот год до 20%.