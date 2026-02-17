$76.6291.04

Epic раздает Nobody Wants to Die и сиквел The Darkside Detective

В Epic Store можно забрать бесплатные копии Nobody Wants to Die (не в РФ) и The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

© кадр из игры

Nobody Wants to Die — научно-фантастическая адвенчура. Она вышла на PC и консолях в 2024 году. Felix показывал эту игру на стримах.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark — «пиксельная» point & click-адвенчура, продолжение The Darkside Detective (2017 г.).

Акция продлится до 19 февраля. Потом Epic будет дарить визуальную новеллу Return to Ash.