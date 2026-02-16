Авторы Cronos: The New Dawn выпустили апдейт с новым уровнем сложности

Авторы игры Cronos: The New Dawn выпустили апдейт с новым уровнем сложности
Студия Bloober Team выпустила крупное обновление для своей игры Cronos: The New Dawn.
Одно из главных нововведений - давно ожидаемый геймерами уровень сложности Temporal Diver.
Опция значительно упрощает прохождение для более казуальной аудитории, для которой более интересна сюжетная составляющая, чем геймплейные челленджи.
Кроме того, разработчики к китайскому Новому году добавили в игру тематический костюм "Железный Всадник".
Темпоральный экшен-хоррор вышел осенью прошлого года и был тепло принят игроками. В Steam у проекта на момент написания данной заметки пользовательский рейтинг составляет 87% на основе почти 6 тыс. отзывов.