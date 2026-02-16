Флагманский Samsung появился в продаже до официальной презентации

На платформе Craigslist было опубликовано объявление о продаже Samsung Galaxy S26 Plus, официальная презентация которого еще даже не состоялась. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Газета.Ru

Судя по опубликованным фотографиям, устройство полностью функционирует и даже отображает фирменные обои линейки Galaxy S26. Представленный экземпляр выполнен в черном цвете, одном из вариантов, который ранее фигурировал в утечках.

Ожидается, что официальная цена модели будет находиться в диапазоне $1000–1100 в зависимости от конфигурации памяти. Продавец оценил свой аппарат в $1650, что существенно выше предполагаемой розничной стоимости. Таким образом, запрашиваемая сумма почти на 50% превышает прогнозируемую.

Опубликованный на площадке смартфон — тестовый образец, который может быть интересен коллекционерам и энтузиастам. Однако он может иметь ряд ограничений по сравнению с обычной версией.

Подлинность размещённого на Craigslist устройства на данный момент не подтверждена.

Презентация серии Samsung Galaxy S26 намечена на 25 февраля.

