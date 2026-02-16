Apple выпустит разноцветный ноутбук

Компания Apple представит дешевый ноутбук MacBook, который будет выпускаться в нескольких цветах. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель и инсайдер Марк Гурман рассказал, что американская компания готовится анонсировать недорогой портативный компьютер, который станет самым дешевым в линейке Mac. Особенностью устройства станет наличие нескольких расцветок — специалист уже подтвердил желтый, зеленый, синий, розовый, серебристый и темно-серый.

Ранее Apple выделяла яркими цветами некоторые дешевые гаджеты или устройства стартового уровня — компьютеры iMac, смартфоны iPhone 5c, плееры iPod. Марк Гурман выяснил, что компания собралась представить ноутбук в марте и в том же месяце выпустить его в продажу.

Самый доступный компьютер Apple получит 13-дюймовый дисплей и процессор A18 Pro, который использовался в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Также Гурман опроверг слухи, что дешевый ноутбук будет иметь корпус из пластика: по его данным, модель — как и все устройства Mac — будут иметь алюминиевый корпус.

Стоимость доступного гаджета не раскрывается. В ранних отчетах говорилось, что дешевый MacBook может стоить 699 долларов, или около 54 тысяч рублей. Для сравнения, MacBook Air оценен в 999 долларов, или около 77 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания 9to5Mac заявили, что Apple скоро снимет с продажи четыре устройства. К ним отнесли iPhone 16e, iPad Air M3, Apple Studio Display и MacBook Pro.