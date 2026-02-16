В большой ролевой Crimson Desert не будет микротранзакций

Директор по маркетингу Crimson Desert раскрыл одну, но, пожалуй, очень важную и значимую деталь игры. По его словам, в тайтле не будет микротранзакций, то есть каких-то внутриигровых покупок.

Это премиальная игра, которую вы покупаете и наслаждаетесь ей, а не что-то для микротранзакций.

Игровой локацией выступит континент Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров.