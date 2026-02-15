Sony начала предлагать подписку на консоли PlayStation

Британское подразделение PlayStation объявило о запуске программы аренды игровых консолей PlayStation 5. Минимальная стоимость предложения составляет £9,95 (около 1 тыс. руб.) в месяц и зависит от версии устройства и срока договора, сообщает TechPowerUp.

Базовый тариф предусматривает аренду PlayStation 5 Digital Edition с накопителем 825 ГБ на 36 месяцев. В этом случае совокупные выплаты составят £358,20 (около 37,7 тыс. руб.). При выборе контрактов на 24 и 12 месяцев ежемесячный платеж увеличивается до £14,59 и £10,49 (около 1,5 и 1,1 тыс. руб. соответственно), а итоговая сумма — до £251,76 и £175,08 (около 26,5 и 18,5 тыс. руб. соответственно).

В программе также участвуют другие модификации, включая PlayStation 5 Pro. Дополнительно доступны к аренде периферийные устройства: контроллер DualSense Edge, гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 и PlayStation Portal.

Отдельно предусмотрен формат возобновляемой аренды с ежемесячной оплатой £19,49 (около 2 тыс. руб.). без фиксированного срока — пользователь может отказаться от услуги в любой момент при возврате оборудования.