Acemagic выпустила мощный мини-ПК в стиле ретро-приставки

Компания Acemagic выпустила мини-ПК Retro X5, который выполнен в стиле ретро-приставки Nintendo Entertainment System и Dendy. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

Устройство оснащается 12-ядерным процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированным графическим процессором Radeon 890M и нейропроцессором (NPU), благодаря чему компьютер соответствует категории Copilot+-ПК с аппаратной поддержкой ИИ-функций.

Базовая версия комплектуется 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ. Максимальная конфигурация поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти и SSD до 4 ТБ.

Среди прочих особенностей компьютера отмечается наличие разъемов USB4, четырех портов USB 3.2, USB-C 3.2, двух RJ45, а также DisplayPort и HDMI. Беспроводные возможности представлены модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Также заявлена поддержка вывода изображения на четыре дисплея и поддержка стандарта Power Delivery мощностью 100 Вт.

Рекомендованная цена составляет 6499 юаней (около 72,4 тыс. руб.), что значительно выше других мини-ПК в сегменте. Когда Acemagic Retro X5 поступит в продажу за пределами Китая, не уточняется.

