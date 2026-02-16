$77.1991.56

Системные требования переиздания Metal Gear Solid 4 и Peace Walker

Чемпионат.com

Компания Konami опубликовала системные требования Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 — второго переиздания культовой шпионской серии. Для запуска проекта на ПК поандобится компьютер с процессором Intel Core i5-9600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 970.

Konami опубликовала системные требования Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2
© Чемпионат.com

Для комфортной игры необходим ПК с NVIDIA GeForce GTX 1650 и Intel Core i5-10500.

Минимальные системные требования Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

  • Операционная система: Windows 11.
  • Процессор: Intel Core i5-9600K.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970.
  • Оперативная память: 16 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

  • Операционная система: Windows 11.
  • Процессор: Intel Core i5-10500.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650.
  • Оперативная память: 16 ГБ.

Релиз Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 состоится 27 августа. В сборник войдут культовые части серии Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker, а также Metal Gear: Ghost Babel.