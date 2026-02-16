Представлена приключенческая игра Kena: Scars of Kosmora

Прошедшая презентация State of Play открывалась показом первого трейлера игры Kena: Scars of Kosmora.

Проект продолжит историю Kena: Bridge of Spirits, вышедшую в 2021 году.

В сиквеле главная героиня Кена, молодая проводница духов, обладающая магическими способностями, отправится на таинственный остров Космора, где "сосуществуют различные культуры и регионы, хранится множество скрытых тайн трагического прошлого".

Разработчики студии Ember Lab в блоге PlayStation рассказали, что большую роль в игре будут играть духи-спутники стихий: "Это очаровательные друзья, которые путешествуют вместе с вами, развиваются со временем и открывают новые способности по мере укрепления вашей связи. Каждый дух связан с определенной стихией и взаимодействует с другими духами, существующими по всему миру".

Выпуск проекта запланирован до конца 2026 года на ПК и PlayStation 5.